A Putignano l' omaggio dei vigili del fuoco all' Immacolata | corona di fiori sulla statua

A Putignano, i vigili del fuoco hanno reso omaggio alla Madonna Immacolata in occasione della festività dell'Immacolata Concezione. Come da tradizione, ieri si è rinnovato l'appuntamento con una cerimonia che ha visto la posa di una corona di fiori sulla statua. Un gesto simbolico che testimonia il rispetto e la devozione verso questa ricorrenza religiosa.

