A Praga nominato premier Babis l' amico di Trump che vuole tagliare gli aiuti all' Ucraina

Il miliardario Andrej Babiš è stato nominato primo ministro della Repubblica Ceca. Il presidente Petr Pavel si è congratulato con il leader del partito Ano Andrej Babiš a più di due mesi dalle elezioni parlamentari. Babiš è il 14° Premier della piccola repubblica che si è separata dalla Slovacchia nel 1993 e undici Anni dopo è entrata nell'Unione europea. Con un patrimonio personale stimato in oltre 4 miliardi di dollari, Babiš è tra i 10 cechi più ricchi e rivaleggia con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che si ritiene possieda beni per 5 miliardi di dollari. Di Trump è inoltre di un ammiratore, tanto da averne copiato per la campagna elettorale i cappellini da baseball rossi e avervi stampato, in questo caso, lo slogan "Repubblica Ceca prima di tutto". 🔗 Leggi su Iltempo.it

