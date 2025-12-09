A Palermo parte Un inverno senza gabbie | invito all' adozione dei cani del rifugio di viale Diana
La Lega nazionale per la difesa del cane Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi nella sede dell'associazione, nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Emergenza abitativa, la commissione Hous a Palermo. Schifani: «La Sicilia farà la sua parte»
Pd in tour su e giù per la Sicilia: "Parte un viaggio di ascolto e di confronto, la conclusione a Palermo"
Modena e Cesena, scatto in vetta: così parte la doppia sfida al Palermo per la A
Ed ora si parte per Palermo! C’è odore di rappresaglia per alcuni articoli della legge di stabilità regionale! Domani mattina all’alba inizieranno le sedute spiritiche per evocare senso di responsabilità. Buonanotte! - facebook.com Vai su Facebook
