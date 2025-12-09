A Palermo parte Un inverno senza gabbie | invito all' adozione dei cani del rifugio di viale Diana

Palermotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Lega nazionale per la difesa del cane Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi nella sede dell'associazione, nel. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

