A ognuno il suo albero A San Sisto i cittadini | adottano le piante

A San Sisto prende vita un nuovo spazio verde grazie a un progetto di partecipazione comunitaria. I cittadini sono invitati ad adottare le piante, contribuendo così alla crescita e alla cura di un'area che mira a valorizzare l'ambiente e rafforzare il senso di comunità. Un'iniziativa che coinvolge attivamente residenti e ambiente in un percorso condiviso di rigenerazione urbana.

A San Sisto sta per nascere un nuovo angolo verde grazie a un progetto che mette insieme ambiente, comunità e partecipazione. La Giunta comunale ha dato infatti il via libera preliminare alla proposta dell’ Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, realizzata insieme a Unicoop Etruria e all’associazione ReTree, per riqualificare un’area pubblica di via Vincenzo Bellini, oggi poco valorizzata. L’idea è semplice ma potente: piantare 10 nuovi alberi, organizzati in due cerchi da cinque, e farli adottare direttamente dai cittadini. Ogni pianta avrà una targhetta personalizzata e chi la sceglierà si impegnerà per i primi tre anni a seguirne la crescita e la salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A ognuno il suo albero. A San Sisto i cittadini: "adottano" le piante

Approfondisci con queste news

Il 6 dicembre la magia del Natale si accende in Piazza Sisto IV! Insieme all’attesissima accensione del grande albero, ci sarà una sorpresa speciale: alle 16.30 arriveranno i Supereroi, pronti a incontrare tutti i partecipanti, grandi e piccini! Passeranno il po - facebook.com Vai su Facebook

A ognuno il suo albero. A San Sisto i cittadini adottano le piante - In via Bellini sorgerà un nuovo angolo verde: ogni arbusto avrà una targhetta personalizzata e sarà preso in cura dal singolo abitante. Secondo msn.com