A ognuno il suo albero A San Sisto i cittadini | adottano le piante

A San Sisto prende vita un nuovo spazio verde grazie a un progetto di partecipazione comunitaria. I cittadini sono invitati ad adottare le piante, contribuendo così alla crescita e alla cura di un'area che mira a valorizzare l'ambiente e rafforzare il senso di comunità. Un'iniziativa che coinvolge attivamente residenti e ambiente in un percorso condiviso di rigenerazione urbana.

A San Sisto sta per nascere un nuovo angolo verde grazie a un progetto che mette insieme ambiente, comunità e partecipazione. La Giunta comunale ha dato infatti il via libera preliminare alla proposta dell’ Associazione Italiana Giovani per l’Unesco, realizzata insieme a Unicoop Etruria e all’associazione ReTree, per riqualificare un’area pubblica di via Vincenzo Bellini, oggi poco valorizzata. L’idea è semplice ma potente: piantare 10 nuovi alberi, organizzati in due cerchi da cinque, e farli adottare direttamente dai cittadini. Ogni pianta avrà una targhetta personalizzata e chi la sceglierà si impegnerà per i primi tre anni a seguirne la crescita e la salute. 🔗 Leggi su Lanazione.it

