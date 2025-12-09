A Montaperto il Natale si fa racconto | torna il presepe vivente per il 13esimo anno
A Montaperto il Natale torna a raccontarsi tra fieno, luci calde e voci che arrivano da un tempo lontano. Il borgo agrigentino si prepara alla 13esima edizione del presepe vivente, una tradizione avviata nel 2008 con il compianto Pippo Montalbano che fu primo direttore artistico della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
A Montaperto il Natale si fa racconto: torna il presepe vivente per il 13esimo anno - Dal 2008 la rappresentazione trasforma il borgo agrigentino in una piccola Betlemme tra mestieri antichi, sapori autentici e percorsi immersivi. Da agrigentonotizie.it
