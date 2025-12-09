A Milano Cadorna l’Infopoint con tutti i cantieri di Ferrovie Nord | se hai un attimo di tempo ti spiego

A Milano Cadorna è stato inaugurato un nuovo Infopoint dedicato ai cantieri di Ferrovie Nord, con l’obiettivo di fornire informazioni aggiornate sui più di 39 interventi in corso e programmati sulla rete ferroviaria del Nord Milano e della Lombardia. Un servizio pensato per offrire chiarimenti e aggiornamenti ai pendolari e ai cittadini interessati alle opere di sviluppo e miglioramento delle infrastrutture ferroviarie.

Un punto informativo dedicato agli oltre 39 cantieri attivi e programmati sulla rete ferroviaria del Nord Milano e della Lombardia. FERROVIENORD ha inaugurato da oggi all'interno della stazione Milano Cadorna il nuovo Info Point Cantieri, uno spazio pensato per aggiornare pendolari e cittadini su interventi, potenziamenti e lavori in corso lungo i 331 chilometri di .

