a michelle esposito la borsa di studio per la chitarra

Borsa di studio alla giovanissima allieva di chitarra classica Michelle Esposito che frequenta la scuola di musica Artes diretta dal maestro Andrea Vitello, direttore d’orchestra. E’stata consegnata da Beatrice Grassi, presidente del Soroptimist club Prato. Un contributo per proseguire gli studi musicali di un’allieva tredicenne, segnalata dalla scuola per le sue capacità e che si annuncia una talentuosa esecutrice. Michelle e le sue sorelle hanno mostrato fin da piccole una passione particolare per la musica che ora stanno mettendo a frutto nella scuola Artes, fonda a Prato nel 2009 e che offre corsi di alta formazione artistica e musicale per l’ammissione ai trienni e bienni in convenzione con il conservatorio Venezze di Rovigo. 🔗 Leggi su Lanazione.it