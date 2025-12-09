A Messina parte ‘Un Inverno senza Gabbie’ | LNDC Animal Protection invita all’adozione dei cani del rifugio Millemusi

LNDC Animal Protection lancia “Un inverno senza gabbie”, la Campagna per incentivare le adozioni responsabili durante i mesi più freddi dell’anno. Un vero e proprio appello alla cittadinanza per adottare un cane recandosi nella sede LNDC presso il canile "Millemusi" presso contrada Acquarasta a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

