A Lecco il tributo a Lucio Battisti di Leandro Ghetti

Leccotoday.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Leandro Ghetti, Da Prato il Tributo a Lucio BattistiTribute Band di 4 musicisti toscani che interpretano Lucio Battisti con un semplice omaggio a livello nazionale. Due ore di concerto per i fans della Tribute Band.Il progetto, nato nel 2004, ha l’obiettivo di mantenere vivo il ricordo del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Il più fedele tributo a Lucio Battisti arriva a Lecco

Il più fedele tributo a Lucio Battisti arriva a Lecco

lecco tributo lucio battistiEmozioni e solidarietà: tributo a Lucio Battisti a favore delle associazioni locali - GIAVENO – Una serata di musica straordinaria si è trasformata in un toccante evento di solidarietà, regalando al pubblico un indimenticabile omaggio a Lucio Battisti con lo spettacolo “Pensieri, parol ... Si legge su lagendanews.com