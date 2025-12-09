A Jesi debutta ' Sottobanco ' il monologo che rompe il silenzio sulla scuola

Jesi (Ancona), 8 dicembre 2025 – Un’aula vuota. Una cantina polverosa. Un’insegnante con il fiato corto e l'anima in pezzi. Non è un giallo, ma è da questa scena apparentemente banale, quasi grottesca, che prende il via ‘Sottobanco’, lo spettacolo-monologo destinato a far riflettere sul mondo della scuola italiana, spesso idealizzato ma in realtà teatro di tensioni umane e professionali laceranti. Il Piccolo Teatro di Jesi ha ospiterà il primo studio di questa intensa produzione, firmata dal Teatro delle Temperie, nelle serate di domani (ore 21.15) e giovedì pomeriggio (ore 17). L'appuntamento jesino anticipa il debutto ufficiale che avverrà a Torino il prossimo maggio, confermando la centralità della città marchigiana nella sperimentazione teatrale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

