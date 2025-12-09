A fuoco palazzo di 5 piani edificio evacuato | persone ustionate

Una mattinata drammatica a Torino, in via Leinì 77, dove un incendio improvviso ha interessato un palazzo di cinque piani. L'incendio, originato in una cantina, ha provocato l'evacuazione dell'edificio e il coinvolgimento di persone ustionate, creando un situazione di emergenza.

. Prima mattinata di terrore per gli abitanti di un condominio di cinque piani di Torino, in via Leinì 77, dove un violento incendio è scoppiato improvvisamente in una cantina. Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando un denso fumo che ha invaso le scale e costretto numerose persone a rifugiarsi sui balconi in attesa dei soccorsi. La tempestività dell'intervento ha evitato conseguenze peggiori, ma il bilancio è comunque preoccupante, con diversi residenti trasportati in ospedale per le cure del caso. Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le 22:30, quando alcuni condomini hanno notato del fumo provenire dai box auto sottostanti lo stabile.