A fuoco palazzo di 5 piani edificio evacuato | persone ustionate
Una mattinata drammatica a Torino, in via Leinì 77, dove un incendio improvviso ha interessato un palazzo di cinque piani. L'incendio, originato in una cantina, ha provocato l'evacuazione dell'edificio e il coinvolgimento di persone ustionate, creando un situazione di emergenza.
. Prima mattinata di terrore per gli abitanti di un condominio di cinque piani di Torino, in via Leinì 77, dove un violento incendio è scoppiato improvvisamente in una cantina. Le fiamme si sono propagate rapidamente, generando un denso fumo che ha invaso le scale e costretto numerose persone a rifugiarsi sui balconi in attesa dei soccorsi. La tempestività dell’intervento ha evitato conseguenze peggiori, ma il bilancio è comunque preoccupante, con diversi residenti trasportati in ospedale per le cure del caso. Le prime segnalazioni sono arrivate poco dopo le 22:30, quando alcuni condomini hanno notato del fumo provenire dai box auto sottostanti lo stabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Faugni, Doganella e Transumanza – Le Vie del Fuoco e dei Tratturi 7 dicembre 2025 Atri – Palazzo Acquaviva & Centro Storico In attesa dell’emozionante accensione del Fuoco in piazza Duomo, vi invitiamo a vivere un pomeriggio ricco di storia, tradizi - facebook.com Vai su Facebook
Torino, incendio in un palazzo di 5 piani: due persone ustionate - Intervento dei vigili del fuoco in via Leinì 77, per un incendio scoppiato all'interno del vano cantine di un edificio residenziale di cinque piani: l'intero stabile è stato evacuato ... Da msn.com