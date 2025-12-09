A Firenze un Mercatino di Natale da non perdere tra luci colori e profumi

A Firenze, il Mercatino di Natale trasforma la città in un incanto di luci, colori e profumi avvolgenti. Tra decorazioni fiabesche e atmosfere magiche, questo evento rappresenta un’occasione imperdibile per immergersi nello spirito delle festività e vivere la magia del Natale in un contesto unico.

Dicembre è finalmente arrivato, il profumo di cannella si sente già nell'aria e tra fiabesche location e decorazioni da sogno è finalmente tempo di accendere la magia delle feste e vivere in armonia il periodo più bello dell'anno.Natale al Centro Polifunzionale San DonatoAl Centro Polifunzionale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

