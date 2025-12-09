A Cremona è Vardy-mania l’ex Leicester non è affatto un giocatore finito Athletic
Jamie Vardy sta conquistando sempre di più i tifosi della Cremonese e aiutando il club nella cavalcata per la salvezza in Serie A. Chi pensava fosse un calciatore finito, ha dovuto ricredersi. Vardy è a quattro reti in Serie A con la Cremonese. The Athletic scrive di “Vardy-mania”, aggiungendo: Le squadre neo-promosse stanno facendo bene in questa stagione. Sassuolo e Cremonese sono vicine alla Juventus. L’Europa è a quattro punti di distanza. Una settimana fa, Vardy ha lasciato il Renato Dall’Ara di Bologna con il premio di Player of the match. La doppietta che ha segnato ha infranto i sogni dei rossoblù di andare a un punto dalla capolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
TS – Brescianini risponde a Vardy, l’Atalanta frena anche a Cremona: 4° pari di fila
Atalanta abbonata al pareggio: 1-1 a Cremona. Primo gol “italiano” di Vardy, in rete Brescianini
Cremona, pazzi per Vardy: "Jamie non sbaglia mai"
A Cremona e in Serie A si è scatenata la Vardy-mania grazie ai gol, l’aura da dannato e le red bull consumate prima di entrare in campo. L’amore per questo essere umano operaio, emblema della vita di strada, è così forte che anche due suoi “ex” tifosi del Lei - facebook.com Vai su Facebook
#Cremona Vardy, Mina, Tognazzi: ecco Cremona sul web Vai su X
A Cremona è Vardy-mania, l’ex Leicester non è affatto un giocatore finito (Athletic) - Jamie Vardy sta conquistando i tifosi della Cremonese e aiutando il club nella cavalcata per la salvezza in Serie A. Riporta ilnapolista.it
Mercoledì 10 dicembre, alla Camera, conferenza stampa “Prendersi cura oltre la clinica in HIV" ilgiornaleditalia.it
Cantiere ex cinema Eden e palazzo Massangioli: visite guidate il 12 dicembre ilgiornaleditalia.it
La stanza di Marvin, Leonardo DiCaprio ricorda Diane Keaton: "Aveva una risata contagiosa" comingsoon.it
"Rapporto contrattuale è finito". Lite in diretta tv tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco: cosa è successo ilgiornale.it
Marcell Jacobs, Mei: “Stupito e preoccupato dalle sue parole” lapresse.it
Quando esce la stagione di uno splendido errore 3 su Netflix jumptheshark.it