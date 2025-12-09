Jamie Vardy sta conquistando sempre di più i tifosi della Cremonese e aiutando il club nella cavalcata per la salvezza in Serie A. Chi pensava fosse un calciatore finito, ha dovuto ricredersi. Vardy è a quattro reti in Serie A con la Cremonese. The Athletic scrive di “Vardy-mania”, aggiungendo: Le squadre neo-promosse stanno facendo bene in questa stagione. Sassuolo e Cremonese sono vicine alla Juventus. L’Europa è a quattro punti di distanza. Una settimana fa, Vardy ha lasciato il Renato Dall’Ara di Bologna con il premio di Player of the match. La doppietta che ha segnato ha infranto i sogni dei rossoblù di andare a un punto dalla capolista. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - A Cremona è Vardy-mania, l’ex Leicester non è affatto un giocatore finito (Athletic)