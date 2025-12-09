A che ora Scandicci-Zhetysu oggi Mondiale per club volley femminile | programma tv streaming

Il match tra Scandicci e Zhetysu si disputa oggi, martedì 9 dicembre, alle ore 21:00, nella fase a gironi del Mondiale per club di volley femminile 2025. Ecco il programma completo, le modalità di visione in TV e streaming per seguire questa importante sfida nel torneo internazionale.

Oggi martedì 9 dicembre (ore 21.00) si gioca Scandicci-Zhetsyu, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. La formazione toscana incomincerà la propria avventura a San Paolo (Brasile): prima partecipazione della storia alla rassegna iridata per la Savino Del Bene, che si è meritata il diritto di partecipare all’evento in terra sudamericana grazie al secondo posto conseguito nell’ultima Champions League, dove perse la finale contro Conegliano. Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state inserite nel gruppo A e se la dovranno vedere contro la poco quotata compagine kazaka, partendo con tutti i favori del pronostico: si preannuncia un esordio agevole per la seconda forza della Serie A1, che ha tutte le carte in regola per contendere il titolo proprio a Conegliano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora Scandicci-Zhetysu oggi, Mondiale per club volley femminile: programma, tv, streaming

Scopri altri approfondimenti

Conegliano e Scandicci alla conquista del Brasile: domani comincia il Mondiale per Club Dal 9 al 14 dicembre a San Paolo in Brasile, le due finaliste dell’ultima Champions League proveranno a conquistare il titolo di Campionessa del Mondo Il Mondiale per - facebook.com Vai su Facebook

Dove vedere in tv Scandicci-Zhetsyu, Mondiale per club volley femminile: orario, programma, streaming - La Savino Del Bene Scandicci è pronta a tuffarsi per la terza volta nella sua storia nel Mondiale per Club femminile, e lo farà aprendo la fase a gironi ... Scrive oasport.it