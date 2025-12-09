Saranno ben undici le azzurre al via della prima prova cronometrata della discesa femminile di St. Moritz (Svizzera), valida per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino: domani, mercoledì 10 dicembre, l’azione scatterà alle ore 11.00, e saranno 76 le atlete al via, con 20 Paesi rappresentati. Salvo interruzioni, Sofia Goggia partirà col pettorale numero 15 alle ore 11.20.30: la prima prova cronometrata, infatti, inizierà alle ore 11.00 e le atlete dall’1 al 5 scatteranno a distanza di 2’00” l’una dall’altra. Dal 6 al 15, invece, l’intervallo di partenza verrà ridotto a 1’15”. Per la prima prova cronometrata della discesa femminile di St. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora parte Sofia Goggia nella prima prova di discesa a St. Moritz: programma esatto, n. di pettorale, tv