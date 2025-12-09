A che ora Giada D’Antonio stasera in tv | programma startlist gigante Nor-Am streaming

Stasera, martedì 9 dicembre, attenzione allo sci alpino femminile: sulle piste di Copper Mountain negli Stati Uniti si tengono le prime gare della Nor-Am Cup, importante circuito di livello internazionale. Giada D’Antonio sarà in tv per seguire questa competizione di gigante, evento che segna l’inizio della stagione sulle nevi statunitensi e rappresenta un importante trampolino di lancio per le atlete nordamericane.

Oggi, martedì 9 dicembre, fari puntati sul gigante femminile di Copper Mountain (USA). Sulle nevi statunitensi sono previste le prime gare stagionali della Nor-Am Cup, competizione nordamericana equivalente della Coppa Europa, manifestazione quest’ultima che chiaramente si disputa sui pendii del Vecchio Continente. Ebbene, c’è grande interesse in questa gara odierna su una ragazza impegnata ancora nei circuiti giovanili e minori del mondo dello sci alpino che ha fatto parlare di sé. Il riferimento è a Giada D’Antonio, 16enne cresciuta nello Sci Club Vesuvio, che ha sta ottenendo riscontri ragguardevoli. 🔗 Leggi su Oasport.it