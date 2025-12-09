A che ora Conegliano-Orlando Valkyries oggi Mondiale per club volley femminile | programma tv streaming

Oggi, martedì 9 dicembre alle 17.30, si disputa la partita tra Conegliano e Orlando Valkyries, valida per la fase a gironi del Mondiale per Club di volley femminile 2025. Ecco il programma, le modalità di visione in TV e streaming per seguire l'incontro.

Oggi martedì 9 dicembre (ore 17.30) si gioca Conegliano-Orlando Valkyries, incontro valido per la fase a gironi del Mondiale per Club 2025 di volley femminile. Le Pantere incominceranno la propria avventura a San Paolo (Brasile), partendo con tutti i favori del pronostico contro la formazione statunitense. Le ragazze di coach Daniele Santarelli si sono presentate in Sudamerica per difendere il titolo conquistato lo scorso anno, ma dovranno stare attente alle insidie che si troveranno lungo il cammino. A trascinare le Campionesse d’Europa saranno soprattutto l’opposto Isabelle Haak, la palleggiatrice Joanna Wolosz, le schiacciatrici Zhu Ting e Gabi (con Daalderop e Sillah pronte a subentrare), le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella (con Marina Lubian a disposizione), il libero Monica De Gennaro. 🔗 Leggi su Oasport.it