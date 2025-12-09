A che ora Civitanova-Montpellier oggi Champions League volley 2026 | programma tv streaming
Cucine Lube Civitanova torna in campo nella Champions League di volley 2025/26, affrontando il Montpellier HSC VB all’Eurosuole Forum. La partita si disputerà martedì 9 dicembre alle 20.00, rappresentando l’esordio europeo della squadra marchigiana in questa stagione. Ecco il programma, le modalità di visione in tv e streaming.
a Cucine Lube Civitanova è pronta a tuffarsi nuovamente nell’Europa che conta: la formazione marchigiana apre infatti la propria avventura nella Champions League 202526 ospitando il Montpellier HSC VB all’Eurosuole Forum, martedì 9 dicembre alle 20.30. Per la squadra guidata da Giampaolo Medei si tratta di un ritorno atteso, il passaggio a una dimensione internazionale che la società conosce bene e nella quale vuole riaffermare un ruolo centrale. L’organico, profondamente rinnovato in estate, unisce freschezza atletica e talento, lasciando intravedere un potenziale ancora in piena crescita. Il percorso in SuperLega, fin qui discontinuo, ha mostrato luci e ombre. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Debutto Lube in Champions League Montpellier. Martedì h20.30 Eurosuole Forum ?La carica di Alex Nikolov e Marko Podrascanin Sky Sport ArenaDAZN Sky DAZN 1 Radio Arancia #esserelube #cucinelube #creokitchens #cevchampionsleague Vai su X
Partecipazione n. 19 della Lube in Champions League. Martedì (h20.30) al via la Pool E Montpellier sul campo dell'Eurosuole Forum ? ? La carica di Alex Nikolov e Marko Podrascanin Sky Sport Arena (ch 204) DAZN Sky DAZN 1 Radio Aran - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Civitanova-Montpellier, Champions League volley 2026 in DIRETTA: inizia una nuova avventura europea - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della sfida d'esordio nella Champions League di ... Riporta oasport.it