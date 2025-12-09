A Cerignola la ' Notte Fantastica 2025' è con la musica di Giusy Ferreri
In occasione della ìNotte Fantastica Duemila25’, a Cerignola c’è Giusy Ferreri. L’appuntamento è per il 20 dicembre alle 23 in piazza della Repubblica.Giusy Ferreri. All'anagrafe Giuseppa Gaetana Ferreri, è nata a Palermo nel 1979. Dopo diverse esperienze musicali con svariate band e come solista. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Per entrare nell’atmosfera Natalizia, ci vedremo anche sabato 20 dicembre a CERIGNOLA (FG), per una serata speciale, una “Notte Fantastica Duemila25” Vi aspetto in Piazza della Repubblica dalle ore 23:00 #GiusyFerreri #LIVE2025 #NotteFant - facebook.com Vai su Facebook
