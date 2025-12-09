A Castiglion Fiorentino si sono accese le luci di Natale
Arezzo, 9 dicembre 2025 – , mercatini, sapori e momenti speciali per grandi e piccini. Castiglioni on Ice: che sia un pomeriggio feriale dopo scuola o lavoro, oppure una lunga e gioiosa giornata festiva, la pista di pattinaggio è sempre pronta ad accogliere pattinatori di ogni età. È stato un fine settimana da tutto esaurito a Castiglion Fiorentino. Strade affollate da grandi e piccini, castiglionesi ma anche tanti stranieri che hanno scelto di trascorrere le giornate di festa sotto la Torre del Cassero. "Complice un meteo più consono al periodo pasquale che ha favorito la presenza di turisti da ogni dove, il flusso debordante della Città del Natale di Arezzo ha interessato anche il centro storico di Castiglion Fiorentino in questo lungo fine settimana dell'Immacolata.
Teatro Comunale Mario Spina di Castiglion Fiorentino: al via la stagione 2025/26
Parte da Siena per adottare una gattina a Castiglion Fiorentino
Torre di Babbo Natale e mercatini: al via i lavori a Castiglion Fiorentino
Storie e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino - facebook.com Vai su Facebook
Storie e tradizioni del Natale in scena a Castiglion Fiorentino dlvr.it/TPhrg6 ? #Natale Vai su X
