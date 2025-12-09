A Bagnoli inizia la tombatura della colmata dell'ex Italsider dopo 30 anni | giù anche il pontile centrale

Iniziata la tombatura della colmata dell'ex Italsider dopo 30 anni dalla dismissione dell'ex industria siderurgica. Impegnati 200 operai. Partita la demolizione del pontile centrale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

A Bagnoli inizia la tombatura della colmata dopo 30 anni: giù anche il pontile centrale - Iniziata la tombatura della colmata dell'ex Italsider dopo 30 anni dalla dismissione dell'ex industria siderurgica