9 Dicembre San Siro | il Vescovo evangelizzatore che Illuminò di fede l’intera Lombardia

San Siro fu vescovo di Pavia. Con il suo ardore evangelizzò tutta la Lombardia e morì martire nelle persecuzioni dei primi secoli del cristianesimo. La figura di san Siro, che si commemora oggi 9 dicembre, è avvolta nel mistero. Esistono diverse versioni e la sua persona viene confusa. La tesi più accreditata però lo colloca.