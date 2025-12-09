9 dicembre | Madonna di Kurescek appare a Medjugorje a un ex poliziotto comunista
A fine anni Ottanta la Madonna di Kurescek è apparsa come Regina della Pace a un ex poliziotto comunista durante un pellegrinaggio a Medjugorje. In Slovenia, a circa una ventina di chilometri dalla capitale Lubiana, sorge il monte Kurescek. Qui, su una collina alta poco più di ottocento metri, si trovava una piccola chiesetta dedicata. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it
2 dicembre: la Madonna di Balasar rivela alla mistica Alexandrina Maria da Costa un messaggio per il mondo
3 dicembre: la Madonna delle Vittorie guarisce una delle più grandi Sante della storia
4 dicembre: la Madonna della Croce manda un chiaro segnale della sua volontà
