9 dicembre la fiamma olimpica ad Assisi E poi arriverà in Toscana
Il 9 dicembre, la Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 attraverserà Assisi, segnando un momento di grande significato simbolico. Successivamente, la torcia proseguirà il suo percorso verso Firenze, in Toscana, in preparazione dei Giochi olimpici invernali del 2026. Un evento che unisce passione sportiva e valorizzazione del patrimonio culturale italiano.
Firenze, 9 dicembre 2025 – La Fiamma olimpica di Milano-Cortina 2026 oggi illuminerà Assisi, scelta come città di passaggio del viaggio attraverso l'Italia, in vista degli imminenti Giochi olimpici invernali. Nel pomeriggio la staffetta dei tedofori transiterà infatti a Santa Maria degli Angeli e attraverserà il centro storico di Assisi immerso nell'atmosfera natalizia. Il percorso interesserà alcuni dei luoghi più iconici della città, con 15 tedofori, uno ogni 200 metri, per circa tre chilometri totali. L'evento inizierà alle ore 15.30, in via Becchetti, con il convoglio olimpico che intratterrà il pubblico, con musica, animazione e distribuzione di gadget. 🔗 Leggi su Lanazione.it
