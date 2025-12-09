50 centesimi ogni 15 minuti di ritardo | rimborsi da oltre 3 milioni di euro
Dopo quelli già previsti per le autostrade, arrivano altri rimborsi per gli italiani. Stanziati 3 milioni di euro, ecco chi può beneficiarne Dopo quelli per le autostrade previsti dal 2027, arrivano anche i rimborsi per chi ha subito ritardi e disservizi nell’utilizzo dei mezzi pubblici. La decisione riguarda esclusivamente gli utenti dell’ATAC, l’azienda di trasporto. L'articolo Temporeale Quotidiano. 🔗 Leggi su Temporeale.info
Antitrust, rimborsi agli abbonati Metrebus per tre milioni, e 50 centesimi da Atac per ogni ritardo di 15 minuti: ecco come - Gli abbonati annuali Metrebus potranno avere rimborsi complessivi per oltre 3 milioni di euro e ristori per ritardi di oltre 15 minuti. Segnala msn.com
