Il 2025 delle serie tv inglesi è stato un anno sorprendentemente positivo. Il merito è dovuto soprattutto a un programma di enorme successo. A marzo è arrivato Adolescence, la serie tv Netflix che ha affrontato con grande realismo i pericoli della manosfera e il suo impatto negativo sugli adolescenti, tanto da finire al centro di dibattiti parlamentari. In parte, l'attenzione che gli inglesi hanno cominciato a dare alla produzione televisiva è dovuta al successo di alcuni format internazionali, come lo show The Celebrity Traitors (il corrispettivo della versione italiana Traditori condotta da Alessia Marcuzzi su Prime Video) con un’edizione dedicata alle celebrità seguita da un pubblico vastissimo: il finale ha registrato un record di 15 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - 5 serie tv cult in arrivo nel 2026 dalla Gran Bretagna, a partire da The Night Manager 2