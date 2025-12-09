45° Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award | La serata di Premiazione

Comingsoon.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolto domenica 7 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo il gran galà conclusivo: Paladino d’Oro per il miglior Sport Film e Don Pratelli Award per “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” di Giuseppe Marco Albano. Premiate le produzioni delle sei sezioni principali e altre 13 categorie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

45176 paladino d8217oro sport film festival don pratelli award la serata di premiazione

© Comingsoon.it - 45° Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award: La serata di Premiazione

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: 45176 Paladino D8217oro Sport