45° Paladino d’Oro Sport Film Festival - Don Pratelli Award | La serata di Premiazione
Si è svolto domenica 7 dicembre al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo il gran galà conclusivo: Paladino d’Oro per il miglior Sport Film e Don Pratelli Award per “Eroici! 100 anni di passione e racconti di sport” di Giuseppe Marco Albano. Premiate le produzioni delle sei sezioni principali e altre 13 categorie. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Don Pratelli è al fianco del 45º Paladino Sport Film Festival - Don Pratelli Award per premiare il talento e l’eccellenza nel campo cinematografico e non solo e tutti coloro che hanno un sogno e hanno il coraggio di realizzarlo - facebook.com Vai su Facebook
"GRUPPO PALADINO S.R.L" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X