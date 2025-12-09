4 di Sera Ceccardi stronca Pucciarelli e Pd | I migranti? Se qualche giudice

A 4 di Sera su Rete 4 va in scena un vivace scontro sull'immigrazione nel giorno in cui il Consiglio Ue segue l'Italia sulla lista dei Paesi sicuri, aprendo così ai centri di rimpatrio fuori dai confini nazionali. Se a Bruxelles muovono il "modello Albania", in Italia la sinistra si agita.  La prova? La protesta di Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica che in studio espone le stesse critiche dei parlamentari Pd. L'idea originaria del governo, assicura, è questa: arrivano questi con le barche, io neanche li faccio sbarcare in Italia, io li porto in Albania e li rimando a casa. Questa cosa continuerà a non avvenire, perché l'Albania non è né paese di transito né frontiera italiana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

