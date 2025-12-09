3I ATLAS rilascia metanolo e un veleno usato nelle guerre mondiali | Avi Loeb spiega il significato

Recenti analisi spettroscopiche di 3I/ATLAS con l'ALMA rivelano che l'oggetto interstellare rilascia metanolo e acido cianidrico, sostanze associate a composti velenosi e usati in passato nelle guerre mondiali. Avi Loeb commenta il significato di queste scoperte, offrendo nuove prospettive sull'origine e la natura di questo corpo celeste.

I dati delle indagini spettroscopiche condotte su 3IATLAS con l'ALMA mostrano che l'oggetto interstellare rilascia metanolo e acido cianidrico (o cianuro di idrogeno) nello spazio. Il professor Avi Loeb spiega cosa sono questi composti chimici e perché il visitatore alieno sarebbe un "giardiniere amichevole" e non un "serial killer che sparge veleno". 🔗 Leggi su Fanpage.it

