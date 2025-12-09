2k games ha creato un nuovo team di sviluppo guidato dai leader di the initiative di perfect dark

2K Games ha annunciato la creazione di un nuovo studio di sviluppo interno, guidato da leader di The Initiative, il team di Microsoft noto per il progetto Perfect Dark. Questa mossa segna un passo importante per l’azienda nel rafforzare la propria presenza nel settore dei videogiochi, puntando su nuove idee e progetti innovativi.

2K Games ha annunciato la creazione di un nuovo e ambizioso studio interno, affidandone la guida a due figure di primo piano provenienti da The Initiative, il team first-party di Microsoft nato per reinventare Perfect Dark e poi chiuso in seguito alla cancellazione del progetto. La notizia arriva direttamente da LinkedIn, dove Darrell Gallagher — ex responsabile dello studio e già figura centrale in Crystal Dynamics — ha confermato il suo nuovo ruolo come SVP, Studio Head, dichiarando entusiasmo per un’opportunità che definisce “senza precedenti” e fondata sull’unione di talento e visione creativa. 🔗 Leggi su Game-experience.it