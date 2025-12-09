28 Anni Dopo | Il backstage da Il Tempio delle Ossa

E’ disponibile un nuovo video dal dietro le quinte di Il Tempio delle Ossa, secondo atteso capitolo della trilogia annunciata 28 Anni Dopo. Il nuovo contenuto promozionale mostra sequenze dal backstage accompagnate dalle dichiarazioni del produttore Danny Boyle, della regista Nia DaCosta, ma anche del protagonista del cast “ Ralph Fiennes “. Il video arriva qualche settimana dopo il lancio del nuovo trailer italiano, che trovate a questo nostro indirizzo. Guardate il dietro le quinte di 28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa The nature of the infected is changing. Take a look behind the scenes of Nia DaCosta’s #28YearsLater: The Bone Temple – exclusively in movie theatres 1. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

