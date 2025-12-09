23enne | Violentata fuori metro a Roma

17.25 Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte fuori dalla metro B, presso la fermata Jonio a Roma. L'allarme è scattato quando la studentessa si è recata all' ospedale Pertini. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e abusata da un terzo, descrivendoli come cittadini nord africani. Si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. In corso indagini per fare piena luce sull'accaduto.Al vaglio degli inquirenti le registrazioni delle telecamere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it