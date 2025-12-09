23enne | Violentata fuori metro a Roma
17.25 Una ragazza di 23 anni ha denunciato di essere stata violentata sabato notte fuori dalla metro B, presso la fermata Jonio a Roma. L'allarme è scattato quando la studentessa si è recata all' ospedale Pertini. Avrebbe raccontato di essere stata bloccata da due uomini e abusata da un terzo, descrivendoli come cittadini nord africani. Si sarebbero poi allontanati facendo perdere le proprie tracce. In corso indagini per fare piena luce sull'accaduto.Al vaglio degli inquirenti le registrazioni delle telecamere. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Bambina di 6 anni violentata a Pisa: il Dna incastra un 23enne straniero. La piccola ricoverata al Meyer di Firenze
Manager violentata in un bar dei Navigli a Milano, confermata la condanna a 3 anni e 7 mesi per un 23enne
Roma, 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro Jonio. Inchiesta della Procura
Bambina di 6 anni violentata a Pisa: il Dna incastra un 23enne straniero. La piccola ricoverata al Meyer di Firenze- - facebook.com Vai su Facebook
Roma, 23enne violentata da tre uomini fuori dalla metro Jonio. Indaga la Procura - Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri, coordinati dalla Procura, per chiarire la dinamica dei fatti ... Scrive affaritaliani.it
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine