Roma, 9 dicembre 2025 – Il settore delle Autostrade del Mare (AdM), snodo intermodale d'eccellenza per la connessione con il Bacino del Mediterraneo, così come si è sviluppato con la legge 488 del 1999, che ha introdotto stanziamenti a sostegno del cabotaggio e dell'intermodalità marittima, comprende oggi 52.007 km di tratte, con 18 porti italiani di origine e 23 destinazioni finali, di cui otto in porti stranieri (Spagna, Malta, Grecia, Croazia). È quanto emerge dal Rapporto Censis sui vent'anni delle Autostrade del Mare, realizzato per il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per RAM S. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 20 anni di Autostrade del Mare: 52mila km di tratte, 18 porti italiani e 23 destinazioni finali