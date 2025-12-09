Da oggi sono aperte le iscrizioni per 1MNext2026, il contest del Concerto del Primo Maggio Roma. Da oggi, martedì 9 dicembre, sono aperte le iscrizioni per 1MNext2026, il contest del Concerto del Primo Maggio Roma dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, organizzatrice dell’evento promosso da CGIL, CISL e UIL. Anche quest’anno saranno 3 gli artisti che, scelti attraverso le varie fasi di selezione, verranno invitati ad esibirsi in Piazza San Giovanni in Laterano durante il Concertone 2026. Sarà possibile iscriversi entro la mezzanotte di domenica 15 febbraio 2026. Al contest sono ammessi tutti i generi musicali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - 1MNext 2026, aperte le iscrizioni al contest per esibirsi al Primo Maggio di Roma