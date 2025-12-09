11 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Veronasera.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’11 dicembre, nel calendario gregoriano, si segna il 345º giorno dell’anno, a 20 giorni dalla sua conclusione. Questa giornata è accompagnata da un proverbio che invita alla venerazione di San Damaso per mantenere la pace con i propri cari. Scopri le previsioni dell’oroscopo, eventi storici e curiosità legate a questa data.

L’11 dicembre è il 345º giorno del calendario gregoriano. Mancano 20 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Se San Damaso venerate, sarete in pace con chi amate.Santi del giorno: San Damaso I (Papa)Etimologia: Daniela, deriva dal latino ecclesiastico “Daniel-Danielis”, che risale. 🔗 Leggi su Veronasera.it

