100 Presepi in Vaticano
Si aprono le porte dell'ottava edizione di , nel contesto della Rassegna culturale "Giubileo è cultura".L'esposizione internazionale - come riportato dal sito www.100presepi.va - raccoglie opere realizzate da artisti di tutto il mondo, che hanno espresso la propria.
Esposizione internazionale 100 presepi in Vaticano: tra gli partecipanti anche un brindisino
"100 Presepi in Vaticano", monsignor Fisichella: "E' un Natale di speranza"
100 Presepi in Vaticano – Giubileo 2025 Sotto il Colonnato del Bernini, prende vita una raccolta unica di oltre 100 presepi provenienti da ogni parte del mondo: materiali diversi, tradizioni diverse, un unico racconto di Natale. La mostra è aperta dall'8 dice
3 polskie szopki trafily na prestizowa wystawe „100 szopek w Watykanie", która mozna ogladac w kolumnadzie na Placu Sw. Piotra. 3 presepi polacchi sono stati selezionati per la prestigiosa mostra „100 presepi in Vaticano" che può essere visitata in colonnat
100 Presepi in Vaticano: l'arte della natività incontra il Giubileo - L'attesa ottava edizione della mostra internazionale "100 Presepi in Vaticano" apre i battenti l'8 dicembre 2025, confermandosi un appuntamento imperdibile per fedeli e appassionati d'arte presepiale.
