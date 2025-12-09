10 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 10 dicembre è il 344º giorno del calendario gregoriano. Mancano 21 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Dicembre vezzoso, anno capriccioso.Santi del giorno: Beata Vergine Maria di Loreto, protettrice degli aviatoriFeste e ricorrenze:– Giornata Mondiale dei Diritti Umani– Giornata. 🔗 Leggi su Veronasera.it

