? LIVE! Atalanta-Chelsea tutti gli aggiornamenti in diretta

Segui gli aggiornamenti in tempo reale sulla sfida tra Atalanta e Chelsea, con formazioni ufficiali e sviluppi live. La partita si svolge alle 19,45 e vede le due squadre affrontarsi in un match ricco di spunti e emozioni. Ecco tutte le ultime notizie e le formazioni ufficiali per non perdere nessun dettaglio sulla sfida.

Atalanta-Chelsea, gli aggiornamenti in diretta. 19,45 – Le formazioni ufficiali della sfida Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Scamacca, Lookman. A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Hien, Ahanor, Zalewski, Zappacosta, Pasalic, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Krstovic. All. Palladino. Chelsea (4-2-3-1): Sanchez; Acheampong, Chalobah, Badiashile, Cucurella; James, Caicedo; Pedro Neto, Enzo Fernandez, Gittens; Joao Pedro. A disp. Jorgensen, Merrick, Gusto, Tosin, Fofana, Hato, Andrey Santos, Buonanotte, Garnacho, George, Estevao, Guiu. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

