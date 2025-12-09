? 40 anni di Quelli della Notte | Augias e Arbore Celebrano la Rivoluzione TV

Lawebstar.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Torre di Babele rende omaggio al programma cult di Renzo Arbore, un “Papocchio Italia” di leggerezza e improvvisazione che ha cambiato per sempre il linguaggio televisivo. È un anniversario che merita un approfondimento culturale di alto livello: i quarant’anni di Quelli della notte. Per celebrare questo momento, Corrado Augias propone una puntata speciale del . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

40 anni di quelli della notte augias e arbore celebrano la rivoluzione tv

© Lawebstar.it - ? 40 anni di “Quelli della Notte”: Augias e Arbore Celebrano la Rivoluzione TV

Elena, 59 anni, laureata: “Vivo in strada con 300 euro al mese. Lo zaino come cuscino, di notte mi rubano tutto”

Omicidio nel foggiano, uomo ucciso a colpi di pistola: Leonardo Ricucci aveva 38 anni, l'orrore nella notte

Si è spento in un tragico incidente stradale a Los Angeles nella notte tra il 13 e il 14 settembre: aveva solo 46 anni

40 anni notte augias“La Torre di Babele” ospita Renzo Arbore, puntata dedicata ai 40 anni di “Quelli della Notte” - Nuovo appuntamento con "La Torre di Babele", il programma di Corrado Augias in onda stasera alle 21:15 su La7 con una puntata dedicata a un ... Lo riporta lopinionista.it