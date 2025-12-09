???? ????? – Monopoli la città greca
Scopri Monopoli, la città delle cento contrade, con un percorso dedicato alle sue origini. Radicata in un antico insediamento messapico del V secolo, Monopoli custodisce un ricco patrimonio storico e culturale. L’appuntamento del 13 dicembre offre l’opportunità di esplorare le sue affascinanti vicende e tradizioni.
Sabato 13 dicembre – ore 10.00????????? – Monopoli la città grecaUn percorso dedicato alla scoperta di Monopoli, la “città delle cento contrade”, le cui radici affondano in un antico insediamento messapico fortificato del V sec. a.C. Nel corso dei secoli il centro storico ha subito. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Giuseppe Lovascio. . Borgo di Natale - Conversano 2025 Città di Conversano Diocesi Conversano - Monopoli - facebook.com Vai su Facebook
Grande Festa di Natale al Baby Party: appuntamento il 16 dicembre
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà” lapresse.it
«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse» laverita.info
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro" ilfoglio.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it
Morgan, sospeso il processo per stalking lettera43.it
Gemelle Kessler, Bild: “Sepoltura in cerimonia segreta secondo le loro volontà” lapresse.it
«Amareggiato per Landini. Non condanna la violenza, mi aspettavo le sue scuse» laverita.info
Chivu ha sciolto l’ultimo dubbio, decisione finale su Akanji: ecco l’11 a cui si affiderà per Inter Liverpool internews24.com
Anche in Un posto al sole "le macchine ci ruberanno il lavoro" ilfoglio.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it