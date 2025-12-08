Zootropolis 2 ancora primo al boxoffice italiano del weekend il miliardo di dollari è già all' orizzonte
Guardando ormai al sorpasso del suo predecessore, Zootropolis 2 si è ribadito vincitore al botteghino italiano del weekend, seguito da Oi Vita Mia e Five Nights at Freddy's 2, che invece negli USA ha conquistato la vetta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
