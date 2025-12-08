Zootropolis 2 ancora primo al boxoffice italiano del weekend il miliardo di dollari è già all' orizzonte

Comingsoon.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Guardando ormai al sorpasso del suo predecessore, Zootropolis 2 si è ribadito vincitore al botteghino italiano del weekend, seguito da Oi Vita Mia e Five Nights at Freddy's 2, che invece negli USA ha conquistato la vetta. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

zootropolis 2 primo boxofficeBox Office: Zootropolis 2 domina, cresce anche il mercato italiano - Il fine settimana del Ringraziamento ridisegna le gerarchie del box office internazionale e offre un primo bilancio convincente della stagione autunnale. Scrive ciakmagazine.it

