Zona Tempio senza pace | Vandalismi e risse danneggiamenti continui
"Non è un episodio isolato, sono tanti episodi, ogni singola notte. O si tratta di auto rotte o sono altri atti vandalici, risse, donne pedinate: la situazione è fuori controllo". E’ il grido d’allarme di un residente di via Piave dove giovedì sera, per l’ennesima volta, sono state danneggiate auto in sosta, tra cui quella del malcapitato cittadino. "Mia moglie ha trovato il tergicristallo spezzato e altri danni e, quando abbiamo visto i filmati delle telecamere abbiamo anche ricostruito l’accaduto. Giovedì tre persone, di origine straniera, se le sono date di santa ragione e uno ha poi sradicato il tergicristallo per darlo addosso all’altro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
