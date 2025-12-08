Zoe Saldana | La cosa più dura di Avatar? Aspettare anni per vedere il risultato
La star del franchise diretto da James Cameron ha confessato la difficoltà di dover attendere parecchi anni prima di assistere ai film completati. Nell'ambito del tour promozionale legato all'uscita nelle sale di Avatar - Fuoco e cenere, Zoe Saldana è stata intervistata da The Hollywood Reporter, e ha spiegato qual è la parte più difficile, dal suo punto di vista, della lavorazione del franchise. Saldana torna anche nel terzo capitolo della saga fantascientifica di James Cameron nei panni di Neytiri, personaggio già interpretato in Avatar (2009) e Avatar - La via dell'acqua (2022). Aspettare così tanti anni tra un film e l'altro è molto complicato per la star. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
