Zhegrova Juventus | perché è entrato in campo così tardi contro il Napoli? Spalletti svela cosa è successo in settimana Le condizioni del kosovaro

Zhegrova Juventus: perché è entrato dalla panchina tardi contro il Napoli? Spalletti svela le sue condizioni e cosa è successo in settimana. La sconfitta di misura al “Diego Armando Maradona” (2-1) lascia l’amaro in bocca alla Juventus, che ha sfiorato il pareggio proprio all’ultimo respiro grazie a una fiammata di uno dei suoi uomini più discussi: Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro, entrato solo all’81’ al posto di Thuram, ha avuto sul piede la palla del 2-2 al 94?, trovando però la risposta del portiere avversario Milinkovic-Savic. A fare chiarezza definitiva sul suo minutaggio nel post-partita è stato lo stesso Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

