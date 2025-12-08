Zerocalcare | zero idee tanto calcare e deliri | Gli editori neonazisti sono parte di un piano del governo
Ormai, se non è un delirio, poco ci manca. Zerocalcare, dopo il clamoroso autogol della campagna contro gli editori “neonazisti” alla fiera “Più Libro, Più Liberi”, che ha decretato uno straordinario successo dei suoi bersagli politici, è tornato in campo con accuse a dir poco farneticanti contro il governo Meloni. In un’intervista esclusiva a Marianna Aprile, il fumettista ha dichiarato: “Non condivido spazi con i neonazisti. Ho dei paletti che mi sono dato quando ho iniziato questo mestiere”. Una presa di posizione che, secondo lui, quest’anno assume un significato più forte rispetto alle edizioni precedenti. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
