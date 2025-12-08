Zerocalcare e gli intel-censori che volevano cancellare Passaggio al bosco e l' hanno resa famosa

"Ci son cascato di nuovo.", cantava qualche anno fa Achille Lauro e a esserci cascati di nuovo, stavolta, sono gli intellettuali della sinistra che non sono stati capaci di reprimere l'istinto censorio, emerso con impeto quando hanno scoperto che alla fiera letteraria "Più libri più liberi" partecipa la casa editrice "Passaggio al bosco", considerata troppo di destra. O forse no, non è questo il motivo come si vedrà più avanti. Fatto sta che gli intel-censori hanno sollevato un polverone, alcuni espositori hanno coperto i banchi dei propri stand dichiarandosi antifascisti e hanno perfino cantato Bella ciao, forse convinti di infastidire qualcuno. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

