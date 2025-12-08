Zelensky vola da Starmer il premier britannico | Nessuna pressione su Kiev perché accetti accordo Usa
Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz - membri del cosiddetto formato E3 - si sono riuniti oggi a Londra con Volodymyr Zelensky, per discutere dei colloqui di pace in corso, inclusa l'ultima bozza di proposta per porre fine alla guerra promossa dalla Casa Bianca. Il primo ministro. 🔗 Leggi su Today.it
Scopri altri approfondimenti
Ucraina, Zelensky sente Witkoff e Kushner: "Collaboriamo per la pace". Domani vola a Londra Vai su X
#TG2000 - Il conflitto in Ucraina. Passi avanti a Miami. Mentre il mediatore americano Witkoff vola a Mosca, oggi Zelensky a Parigi per incontrare Macron. #1dicembre #Ucraina #Mosca #Macron #Zelensky #pace #Pokrovsk #Donbass #Putin #Trump #Russia - facebook.com Vai su Facebook
Zelensky: 'Sul Donbass nessun accordo tra Usa, Russia e Kiev'. Mosca incrimina i dirigenti ucraini per genocidio - Il presidente ucraino a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. ansa.it scrive