Zelensky vola da Starmer il premier britannico | Nessuna pressione su Kiev perché accetti accordo Usa

Today.it | 8 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Keir Starmer, Emmanuel Macron e Friedrich Merz - membri del cosiddetto formato E3 - si sono riuniti oggi a Londra con Volodymyr Zelensky, per discutere dei colloqui di pace in corso, inclusa l'ultima bozza di proposta per porre fine alla guerra promossa dalla Casa Bianca. Il primo ministro. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

zelensky vola starmer premierZelensky: 'Sul Donbass nessun accordo tra Usa, Russia e Kiev'. Mosca incrimina i dirigenti ucraini per genocidio - Il presidente ucraino a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. ansa.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Zelensky Vola Starmer Premier