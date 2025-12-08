Zelensky in missione con Nato e Ue Costa | da Usa inaccettabili minacce
Oggi il Segretario generale della Nato, Mark Rutte, riceverà il Presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, il presidente del Consiglio europeo, António Costa, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presso la sua residenza ufficiale a Bruxelles. Lo comunica l'Alleanza atlantica in una nota. Intanto lo stesso Costa lancia un messaggio a Washington. Le "minacce di interferenza" nella vita politica europea contenute nella strategia di sicurezza nazionale Usa sono "inaccettabili", dice il presidente del Consiglio Europeo parlando all'Istituto Jacques Delors a Parigi. "Gli Stati Uniti - ricorda - non credono più nel multilateralismo, al sistema internazionale basato sulle regole e credono che il cambiamento climatico sia una bugia. 🔗 Leggi su Iltempo.it
