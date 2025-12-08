Zelensky è a Londra per il vertice con Starmer Macron e Merz Domani vedrà Meloni a Roma
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà domani a Roma per incontrare la presidente del consiglio Giorgia Meloni, alle 15 a Palazzo Chigi. L'incontro è stato fissato domenica nel corso di una conversazione telefonica. "Nel corso del colloquio - si legge in una nota del governo - il presidente Meloni ha innanzitutto voluto rinnovare la solidarietà italiana, dopo la nuova serie di attacchi indiscriminati russi contro obiettivi civili ucraini e ha annunciato al presidente Zelensky l’invio di forniture di emergenza a sostegno delle infrastrutture energetiche e della popolazione. I generatori forniti da aziende italiane verranno inviati in Ucraina già nelle prossime settimane". 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Zelensky è a Londra per il vertice con Starmer, Macron e Merz. Domani vedrà Meloni a Roma - Il presidente ucraino, dopo le nuove accuse di Trump, sta incontrando i leader europei per discutere di "sicurezza e di pacchetti di sostegno" alla difesa ucraina. Da ilfoglio.it