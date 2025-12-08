Zelensky da Londra a Bruxelles | né morale né legale cedere territori alla Russia Trump | l' Europa sta andando in una brutta direzione

Il panorama geopolitico europeo e internazionale si confronta con le recenti dichiarazioni e incontri di leader come Zelensky e Trump. Tra visite istituzionali e commenti sulla strategia globale, si evidenziano tensioni e preoccupazioni riguardo ai territori, alle alleanze e alle direzioni future dell’Europa e degli Stati Uniti.

Zelensky a Londra ha incontrato Starmer, Merz e Macron. Costa: «Preoccupati dalla condivisione di Mosca della strategia Usa». Domani il presidente ucraino incontrerà Meloni a Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

